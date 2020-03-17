Греф назвал Россию одной из самых подготовленных к коронавирусу стран
17.03.2020, 16:30, Новости дня
Россия оказалась одной из самых подготовленных к эпидемии коронавируса стран мира, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«Мы оказались очень подготовленной страной, одной из самых подготовленных стран мира к такого рода эпидемии», – передает его слова ТАСС.
Он посоветовал россиянам на период эпидемии по возможности отказаться от наличных средств, использовать бесконтактные и онлайн платежи.
Ранее премьер Михаил Мишустин в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах.
Напомним, в РФ 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек. Под меднаблюдением находятся 16 тыс. человек.
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