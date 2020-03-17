В ВОЗ назвали лекарство для самолечения от коронавируса

17.03.2020, 16:30, Разное

Неравнодушным к собственному здоровью необходимо использовать парацетамол как средство для самолечения от коронавируса Covid-19. О пользе данного препарата рассказали в ВОЗ.

Как высказался во время недавнего брифинга пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер, на данный момент нет каких-либо новых свидетельств о способности ибупрофена уменьшить риск смерти от коронавируса, а специалисты ищут новые лекарства. В связи с этим эксперты ВОЗ предлагают населению употреблять парацетамол, не применяя его в качестве самолечения от опасной пневмонии. Также отмечено, если медицинский работник выписал ибупрофен, и препарат необходим по врачебным показателям, от него не нужно отказываться.

Пока власти Китая выступили с сообщением о разработке вакцины от коронавируса, предварительно продемонстрировавшей себя эффективной, о чем заявил посол страны в РФ Чжан Ханьхуэй. Новый препарат основан на фосфате хлорохина, используемом для лечения малярии. К текущему моменту известно, что от пневмонии умерли больше семи тысяч человек, 182,4 тысячи заразились этим заболеванием и чуть больше 79 000 смогли выздороветь.

Ученые из США начали проводить испытание сыворотки против коронавируса на добровольцах-респондентах. Экспериментальное лекарство ввели четырем исследуемым. Всего его хотят испытать на 45 лицах возрастом 18-55 лет, некоторым из них станут внедрять и повышенную дозу препарата, чтобы выяснить, какое именно количество нужно вводить в дальнейшем всем нуждающимся.

Пандемия Covid-19 началась в декабре в китайском Ухане и вскоре стала распространяться по миру. С 22 января данный населенный пункт закрыли на карантин, еще спустя двое суток те же действия выполнили в отношении прилегающих к Уханю округов. В Китае 80 881 человек числится зараженным, в тяжелом состоянии находятся более 3,3 тысяч граждан. На втором месте антирейтинга располагается Италия, там заразились 27 980 лиц, умерли больше 2,1 тысячи. В Иране пострадали больше 16 000 человек, погибли 988.