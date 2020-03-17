 

В Казахстане за сутки более чем втрое выросло число заболевших коронавирусом: их уже более 30

17.03.2020, 16:25, Новости дня

В Казахстане по состоянию на день 17 марта выявлено уже 32 заболевших коронавирусом. Накануне их было всего 9 человек, таким образом число заболевших за сутки выросло более чем в три раза. 

Как сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, 14 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Нур-Султане, столице страны. Вскоре после обнародования новой статистики власти решили закрыть на карантин Нур-Султан и Алматы, где также резко выросло число заболевших. 

 

“Эти пациенты помещены на карантин, подтвержден диагноз. Все контактные лица определены, проводится их карантинизация и изоляция”, – сообщил министр.

Известно также, что еще один казахстанец, у которого обнаружили коронавирус, находится на лечении в Германии.

В Казахстане из-за коронавируса с 16 марта действует чрезвычайное положение. Запрещены все выставки, спортивные мероприятия и конференции, закрыты школы, пока открыты магазины, но посещаемость торговых центров резко упала. Карантин был введен минимум на три недели, власти уже говорили, что могут его продлить. В Нур-Султане и Алматы, согласно новому указу правительства Казахстана, будет ограничен въезд транспорта и отдельных людей, для чего будут выставлены посты Нацгвардии. Также в городах ограничат движение транспорта и разобьют их на сектора, разрешив передвигаться жителям только внутри одного сектора. 

Накануне президент Казахстана 16 марта обратился к нации в связи с ростом случаев коронавируса в стране. Он упомянул “мудрость и высокую гражданскую ответственность народа” и призвал отнестись к карантинным мерам “с пониманием”. 

“Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться”, – также объявил президент.



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