Путин призвал не покупать продукты про запас из-за коронавируса и заверил, что “ситуация с поставками надежная”

17.03.2020, 16:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 19 марта посоветовал россиянам не покупать продукты впрок из-за коронавируса и возможного карантина. Фраза была сказана во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в разговоре с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

“Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками, – заверил Мишустин. – Мы мониторим ситуацию с розничными сетями”.

“Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать”, – сказал в ответ Путин.

В России на данный момент, по официальной статистике, коронавирусом заболели лишь 93 человека. Премьер Мишустин заявил Путину, что хотя “многих это беспокоит, но у нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке”. Никаких карантинных мер из-за коронавируса в России пока не ввели, однако страна уже закрыла границы со странами ЕС и Беларусью, многим вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а московские школы перевели на свободное посещение. Также в Новой Москве срочно переоборудуют для приема пациентов с коронавирусом строящуюся больницу.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 16 марта, что “пока не было никаких идей, никакого повода” для введения режима чрезвычайной ситуации в России в связи с коронавирусом.

В соседнем с Россией Казахстане, где накануне было лишь 9 больных, за сутки число заболевших выросло более чем втрое. После этого власти решили закрыть на карантин два крупнейших города страны – Нур-Султан и Алматы – и ограничить в них передвижение.