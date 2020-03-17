Голикова сообщила об увеличении заболевших коронавирусом в РФ до 114 человек
17.03.2020, 16:16, Новости дня
В РФ зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Внутри РФ заболеванием заразились всего 10 человек, уточнила чиновница, передает РИА «Новости».
Заболевание затронуло 26 регионов, отметила Голикова, информирует ТАСС.
Правительство поставило в регионы 427 тыс. тест-систем для выявления заболевания, отметила вице-премьер. Она добавила, что правительство во вторник примет решение о пересмотре порядка выдачи и оплаты больничных листов на фоне коронавируса.
Она сообщила, что стране не зарегистрирован рост числа больных с пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее во вторник в Пензе и в Красноярском крае зафиксировали случаи заражения коронавирусом, также первый случай заболевания выявили в Свердловской области.
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