Голикова сообщила об увеличении заболевших коронавирусом в РФ до 114 человек

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17.03.2020, 16:16, Новости дня

В РФ зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Внутри РФ заболеванием заразились всего 10 человек, уточнила чиновница, передает РИА «Новости».

Заболевание затронуло 26 регионов, отметила Голикова, информирует ТАСС.

Правительство поставило в регионы 427 тыс. тест-систем для выявления заболевания, отметила вице-премьер. Она добавила, что правительство во вторник примет решение о пересмотре порядка выдачи и оплаты больничных листов на фоне коронавируса.

Она сообщила, что стране не зарегистрирован рост числа больных с пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее во вторник в Пензе и в Красноярском крае зафиксировали случаи заражения коронавирусом, также первый случай заболевания выявили в Свердловской области.



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