Социальные пенсии решено проиндексировать с 1 апреля на 6,1%

17.03.2020, 16:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий в РФ с 1 апреля на 6,1%.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», – передает «Интерфакс» текст постановления.

О решении по индексации социальных пенсий Минтруд РФ объявил 19 февраля. Повышение пенсий затронет 4 млн пенсионеров. Коэффициент индексации установлен с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что расходы на эту индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца года.

Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.