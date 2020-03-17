 

Социальные пенсии решено проиндексировать с 1 апреля на 6,1%

17.03.2020, 16:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий в РФ с 1 апреля на 6,1%.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», – передает «Интерфакс» текст постановления.

О решении по индексации социальных пенсий Минтруд РФ объявил 19 февраля. Повышение пенсий затронет 4 млн пенсионеров. Коэффициент индексации установлен с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что расходы на эту индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца года.

Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / В соцсетях отметили корректность полиции при задержании сторонников террористов из «Сети»

12.02 / Российские ученые создали нейросеть для улучшения «зрения» беспилотников

04.03 / В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

17.01 / Малюська в знак поддержки Гончарука залез под стол

15.02 / “Слуга народа” запустит свой интернет-канал в марте – нардеп Кравчук

27.02 / Почти 35 миллиардов дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов

26.01 / В США увеличилось число заболевших пневмонией нового типа

31.01 / Автоновости: Седан Hyundai Elantra получит версию N-Line

15.01 / Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

11.02 / Российские политологи вступились за рассмеявшуюся над льготами телеведущую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика