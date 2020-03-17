 

Онищенко объяснил мотивацию людей скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

17.03.2020, 16:16, Новости дня

Маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу, поэтому она и стала одним из самых популярных товаров, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией во многих странах власти призывают граждан оставаться дома. В связи с этим у людей началась покупательская паника: скупают крупы, консервы и другие продукты с большим сроком годности, а также одним из самых популярных товаров стала туалетная бумага. Повышенный спрос на эти позиции также замечен и в России.

«Люди скупают туалетную бумагу из-за маркетинга, который использует всю эту банальную ситуацию. Просто кто-то начал ее скупать, а остальные повторяют, так как боятся, что не хватит. Но такая покупательская истерия вообще не оправдана. Если так будет продолжаться, то покупатели только усугубят ситуацию», – говорит Онищенко.

Российский ученый-вирусолог, академик РАН, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов с пониманием относится к покупательской панике на фоне коронавируса, но в ней, по его словам, нет никакой необходимости.

«Эта покупательская паника понятна, и это скорее реакция на работу СМИ. Когда каждый день сообщается, что столько-то заболело, туда-то распространилось, а ВОЗ объявила пандемию, что делать? Вот, первая реакция людей такая – скупать все товары. Но я, как специалист, все-таки считаю, что эта паника не оправдана. За тысячелетнюю историю вирусологии известно, что даже самые страшные инфекции заканчивались, поэтому и из-за коронавируса паниковать не стоит», – рассуждает Ершов.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что обстановка с поставкой продуктов в магазины надежная и призвал россиян не покупать товары впрок.

По данным на 17 марта, китайский коронавирус обнаружен в 151 стране. Общее количество заболевших во всем мире превышает 179 тысяч. На территории РФ зафиксировано 114 случаев заболевания.



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