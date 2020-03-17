Россия временно прекратила выдачу виз иностранцам

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17.03.2020, 16:12, Новости дня

Диппредставительства и консульства РФ временно приостанавливают прием документов и оформление виз всем иностранцам, за исключением ряда категорий, на которых временное ограничение въезда на российскую территорию не распространяется, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз, за исключением виз вышеупомянутым лицам. Кроме того, приостанавливается оформление виз в форме электронного документа», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Она подчеркнула, что эти меры обусловлены «особыми обстоятельствами», носят «исключительно временный характер».

Она также перечислила категории людей, на которых ограничение на въезд в Россию из-за коронавируса не распространяется. Это аккредитованные или назначенные сотрудники диппредставительсв и консульских учреждений, международных организаций и их представительств, других официальных представительств иностранных государств, их членов семей.

Кроме того, ограничения не распространяются на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, а также на обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ и следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Накануне сообщалось, что РФ с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцам в связи с распространением коронавируса.



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