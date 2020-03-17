Мишустин сообщил об использовании опыта Москвы для борьбы с коронавирусом

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17.03.2020, 16:12, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин заявил, что у Москвы есть хороший опыт в борьбе с коронавирусом.

Глава правительства отметил, что этот опыт учтут при контроле заболеваемости в России, передает РИА «Новости».

Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обсудил с премьерами стран СНГ ситуацию с коронавирусом, и меры, принимаемые против заболевания.

Путин сообщил, что на совещании с правительством планирует обсудить ситуацию с коронавирусом.

«Коллеги, у нас сегодня много важных вопросов, начнем с того, как мы работаем по борьбе с известной инфекцией уже на весь мир – с коронавирусной», – сказал он.

Также в ходе заседания будут подняты вопросы весенних полевых работ и сферы ЖКХ.

Мишустин заявил, что информационная составляющая властей страны должна быть усилена.

Он подчеркнул, что ограничения на въезд иностранцев в рф вызваны чрезвычайными обстоятельствами, связанными с коронавирусом, информирует ТАСС.

Премьер заверил, что правительство делает все, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на текущий момент зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом.



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