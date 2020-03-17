 

«Для кого-то “там все проститутки”»: Марина Зудина высказалась о сериале«Содержанки»

17.03.2020, 16:09, Разное

В январе нынешнего года вышел второй сезон сериала «Содержанки», уже обошедший по популярности первый. Сыгравшая одну из главных ролей в проекте Марина Зудина пояснила об особенностях этого кинопродукта.
В «Содержанках» много обнаженных сцен, но вдова Олега Табакова не оголялась перед камерой. Она не принимала участие в создании конкретных эротических моментов, выполняли это иные артистки. Назвала звезда и главную тему второго сезона, тогда как в первом показывали разврат и деньги. Лично для Марины Зудиной здесь затронут вопрос большого одиночества, а это особенно актуально в нынешнюю эпоху интернета и виртуального общения.

По мнению знаменитости, персонажам «Содержанок» не хватает личных переживаний, бесед и настоящих чувств. Данный сериал актрисе показался очень актуальным, несмотря на «обнаженку» и, соответственно», мнение зрителей об излишней откровенности и заявлениям, что героини там – «все проститутки». Актерский состав и выполнил эту работу, чтобы показать людям о надобности выбирать что-то стоящее и душевную гармонию, передает «Телепрограмма».

Марина Зудина в 54 года довольно хорошо и молодо выглядит. По словам звезды, все дело в генетике, специальных средствах, услугах косметологов. Помимо этого, она пользуется гиалуроновой кислотой. Напомнила актриса и про контурную пластику, лазерные пилинги, но пользуется этим без фанатизма. Рассуждая про физкультуру, вдова Олега Табакова отметила увлечение беговой дорожкой и плаванием.



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