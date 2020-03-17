 

В Улан-Удэ 12-летний мальчик едва не умер от разрыва аневризмы после отжиманий

17.03.2020, 16:09, Разное

Нейрохирурги в Улан-Удэ спасли 12-летнего мальчика, госпитализированного с разрывом аневризмы головного мозга. Сосуд лопнул, когда школьник выполнял отжимания.
Медики, установив диагноз пациента, провели экстренную операцию, поскольку существовал риск повторного кровоизлияния в мозг. В таком случае ребенок мог умереть, отметили представители РКБ им. Семашко. Процедуру усложнял отек мозга, но медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента.

Мать подростка не понимает, как такое могло произойти. Мальчик вел активный образ жизни, занимался спортом, даже ОРЗ редко болел. Почувствовал недомогание он, когда выполнял дома на полу отжимания.

Нейрохирурги республиканской больницы устранили вероятность очередного разрыва аневризмы и риски осложнений. Подростка уже перевели в детскую больницу.



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