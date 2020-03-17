Осужденные помогают Сбербанку обучать искусственный интеллект

17.03.2020, 16:09, Разное

Сбербанк подписал договор с ФСИН касательно совместной работы над системой ИИ. По условиям соглашения, обучать алгоритмы будут с помощью осужденных.

Программа началась в одном из новосибирских учреждений ФСИН, в настоящее время осужденные занимаются обучением искусственного интеллекта распознавать текстовые данные, написанные от руки, и фрагменты изображения. Представители Сбербанка отметили, что для них крайне важна поддержка предложений инициативного характера, главной задачей этого проекта является решение проблемы трудоустройства людей, оказавшихся в нелегкой жизненной ситуации. Банкиры уверены, им нужно дать возможность зарабатывать деньги честно и не только физически, а и интеллектуальным способом, получая за это вознаграждение. Заключенные ФСИН видят обезличенные сведения или изображения, которые нужно верифицировать или разметить, в связи с чем для клиентов Сбербанка никаких рисков данная программа не несет.

ПАО Сбербанк – отечественный финансовый конгломерат, самый крупный банк РФ. Учреждение контролируется ЦБ России, его собственностью являются 50% акций, все остальные ценные бумаги – в публичном обращении. Два года назад ценность бренда «Сбербанк» составила 670,4 миллиарда рублей, что сделало его самыми дорогостоящим в государстве. В 2019 году филиальная сеть банка включила в себя 14 000 подразделений по всей РФ и 11 территориальных организаций. Дочерние структуры функционируют в Белоруссии, Казахстане, Германии и некоторых иных государствах. Сбербанк является ведущим в РФ по объемам проводимых операций с физическими лицами.