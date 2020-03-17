Коронавирус. Рыбинск переходит к защите

17.03.2020, 16:07, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Сегодня и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков издал постановление о введении мер по защите от коронавирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с постановлением, с 18 по 31 марта на территории города приостанавливаются все общественные досуговые (политические вероятно тоже – ryb.ru) мероприятия в зданиях, строениях и сооружениях с числом участников свыше 50 человек.

Кроме того, рекомендуется приостановить групповые занятия в творческих и образовательных коллективах, а также спортивных группах.

Отметим, сегодня Роспотребнадзор заявил об одном подтвержденном случае коронавирусной инфекции в Ярославской области – 39-летняя женщина недавно вернулась из Доминиканской республики через Швейцарию. Но еще накануне, в связи с внешней ситуацией, по поручению губернатора Дмитрия Миронова в профилактических целях принят ряд дополнительных мер. В школах и учреждениях среднего профессионального образования вводен режим свободного посещения. Вузы также пересмотрят формат обучения. Массовые мероприятия рекомендовалось перенести на более поздние сроки.

– Роспотребнадзором проводятся необходимые мероприятия в отношении тех, кто пребывает из стран с неблагоприятной эпидситуацией, – рассказала начальник территориального отделения Роспотребнадзора по городу Рыбинску Ольга Гоголева. – Им вручается постановление главного государственного санитарного врача, которое предписывает находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением по месту жительства, и больничный лист.

С 17 марта такой домашний карантин распространяется на всех, кто возвращается домой из-за границы. Въезд из любой страны считается потенциально опасным. На сегодняшний день на карантине находятся 19 рыбинцев, которые приехали из Италии, Испании и Германии.

– К сожалению, под контроль не попадают граждане, прибывшие в нашу страну железнодорожным или автомобильным транспортом. Хочется призвать всех рыбинцев, прибывших в Россию не самолетом, обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Ярославской области: 8(4852) 40-04-55, – добавила Ольга Гоголева.

В течение 14 дней с теми, кто находится на карантине, связывается лечебная служба. Если у изолированных проявляются какие-то симптомы, то их перемещают в боксированную палату инфекционной больницы. Трижды за время пребывания в лечебном заведении у госпитализированного берутся анализы – на 1-ый, 3-ий и 10-ый день.

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калиниградской области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них 111 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.