 

Пациентка вылечилась от коронавируса в Нижнем Новгороде

17.03.2020, 15:53, Новости дня

Жительница Нижнего Новгорода, у которой ранее был обнаружен коронавирус, выписана из больницы, ее анализы показали отрицательный результат, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Существующие тест-системы позволяют достоверно определить наличие у человека коронавирусной инфекции. Есть международные стандарты, которым в данном случае следуют врачи. У человека уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни. Просто медикам требовалось время на то, чтобы исключить любую возможность передачи вируса», – приводятся в сообщении на сайте местного правительства слова  заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Подчеркивается, что коронавирус не выявлен ни у кого, с кем контактировала женщина после возвращения из другой страны.

«Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет. На протяжении всего лечения самочувствие было хорошим, даже температура не поднималась. Всему медицинскому персоналу больницы от меня огромное спасибо за поддержку!» – сказала нижегородка после выписки.

Ранее сообщалось, что в РФ выздоровели пять пациентов с коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса.



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