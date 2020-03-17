 

Новый украинский министр попытался занять кресло Зеленского

17.03.2020, 15:53, Новости дня

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко по ошибке попытался занять кресло президента, сообщили украинские СМИ.

Для зачитывания присяги он пошел не к трибуне Верховной рады, а к президентскому креслу, информирует Strana.ua.

Депутаты засмеялись, а председатель парламента Дмитрий Разумков пошутил: «Смело». После этого Петрашко развернулся, пошел к трибуне и принял присягу. 

Напомним, украинский парламент также утвердил отставку главы правительства Алексея Гончарука. Кабмин, состав которого был обновлен, возглавил Денис Шмыгаль.



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