На Кубани в рамках нацпроекта пройдет профподготовка молодых мам

17.03.2020, 15:53, Новости дня

Бесплатные курсы для женщин в декретном отпуске по уходу за ребенком пройдут на Кубани. Образовательная программа действует в рамках национального проекта «Демография».

В курсах могут принять участие женщины, чьим детям еще не исполнилось три года, передает «Кубань 24». Также впервые эта возможность будет доступна для неработающих мам дошкольников. Образовательная программа действует в рамках национального проекта «Демография».

Для того, чтобы пройти обучение, желающим необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Женщинам подберут индивидуальную программу по востребованным профессиям.

Самыми востребованными направлениями стали повышение квалификации и переподготовка в торговле, бухгалтерии, здравоохранении. Продолжительность курсов составляет до 500 часов.

Для слушательниц курсов предусмотрена стипендия в размере 12,1 тыс. рублей. Предполагается, что профподготовку и повышение квалификации в регионе пройдут более 1,3 тыс. молодых мам.

Также мамы могут пройти переподготовку за счет своих работодателей. В этом случае минтруда компенсирует часть затрат в рамках нацпроекта, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.