Отменены товарищеские матчи сборной РФ по футболу

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17.03.2020, 15:51, Новости дня

Товарищеские матчи сборной РФ по футболу против команд Швеции и Молдавии и все тренировочные сборы национальных команд страны отменены для предотвращения распространения коронавируса, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», – передает его слова РИА «Новости».

До этого матчи со сборными Швеции и Молдавии собирались проводить, но без зрителей.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года.



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