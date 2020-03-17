 

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

17.03.2020, 15:51, Новости дня

В 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса, говорится в новом отчете рейтингового агентства S&P Global.

«Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году», – сообщило агентство, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным S&P Global, снижение интенсивности движения капиталов, ужесточение финансовых условий одновременно с ситуацией на нефтяном рынке нанесет урон кредитоспособности экономических агентов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / На шахте в Коми ликвидируют последствия аварии, угрозы взрыва нет

29.01 / Календарь: 29 января – Если что, «Они – сдохнут, а мы – в рай»

20.01 / Учителей русскоязычных школ на Украине решили переучить

17.02 / Волгоградского студента задержали за нападения с ножом

14.02 / По Дамаску нанесен ракетный удар

15.02 / Появились данные об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

30.01 / Израиль и сектор Газа обменялись ударами после обнародования «сделки века»

30.01 / “Платон” на днях снова подорожает

06.03 / Mastercard закрыла два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом

16.03 / Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика