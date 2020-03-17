Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

17.03.2020, 15:51, Новости дня

В 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса, говорится в новом отчете рейтингового агентства S&P Global.

«Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году», – сообщило агентство, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным S&P Global, снижение интенсивности движения капиталов, ужесточение финансовых условий одновременно с ситуацией на нефтяном рынке нанесет урон кредитоспособности экономических агентов.

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