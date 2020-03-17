С помощью тепла и света научились создавать биосовместимые микрочастицы

17.03.2020, 15:46, Новости дня

Специалисты в области биоинженерии сообщили о разработке уникального метода, который позволяет получать безопасные для живых тканей микрочастицы, пишет Faktom.ru.

На сегодняшний день в мире биоинженерии известно немало не имеющих истинной формы эластиноподобных полипептидов, которые представляют собой неупорядоченные белки. Эксперты также изучали частично упорядоченные белки, которые располагают участками, пригодными для сохранения последующего контролируемого выпуска лекарственных препаратов. Недавно сотрудники университета Дьюка придумали новый способ, позволяющий быстро и недорого получать огромное количество микрочастиц. Для этого ученые используют биосовместимые материалы для создания непревзойденных форм, нагревая, охлаждая и освещая их.

Предполагается, что такие микрочастицы можно будет применять для диагностики и доставки лекарств, а также для тканевой инженерии.