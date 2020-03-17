Известно, как ожирение влияет на продолжительность жизни

17.03.2020, 15:46, Новости дня

Канадские специалисты организовали проведение исследования, направленного на изучение влияния ожирения на здоровье человека и на продолжительность его жизни.

Не секрет, что наличие у человека лишних килограммов является негативным моментом, который оказывает соответствующее влияние на его здоровье. Долгое время ученые пытались выяснить, к каким именно негативным последствиям приводит лишний вес. Недавно эксперты из Канады пришли к выводу, что именно ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни человека. Более того, согласно полученным данным, именно люди с ожирением живут на 5-7 лет меньше, чем те, у кого нормальный вес.

Лишние килограммы способствуют запуску процессов старения, гибели клеток в нейронах мозга, почках, сердце и клетчатке глаза. Таким образом, все это приводит к развитию серьезных болезней, среди которых злокачественные опухоли и даже болезнь Альцгеймера.