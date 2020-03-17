 

Известно, как ожирение влияет на продолжительность жизни

17.03.2020, 15:46, Новости дня

Канадские специалисты организовали проведение исследования, направленного на изучение влияния ожирения на здоровье человека и на продолжительность его жизни.

Не секрет, что наличие у человека лишних килограммов является негативным моментом, который оказывает соответствующее влияние на его здоровье. Долгое время ученые пытались выяснить, к каким именно негативным последствиям приводит лишний вес. Недавно эксперты из Канады пришли к выводу, что именно ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни человека. Более того, согласно полученным данным, именно люди с ожирением живут на 5-7 лет меньше, чем те, у кого нормальный вес.

Лишние килограммы способствуют запуску процессов старения, гибели клеток в нейронах мозга, почках, сердце и клетчатке глаза. Таким образом, все это приводит к развитию серьезных болезней, среди которых злокачественные опухоли и даже болезнь Альцгеймера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Дебаты в США: демократы согласились, что их общая цель – одолеть Трампа

22.02 / СК опубликовал видео из разрушенной квартиры в Азове, где погибли два человека

25.02 / В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицемайко

30.01 / Эксперт: Из-за коронавируса прекращена беспошлинная торговля между Китаем и Казахстаном

13.02 / В Китае от нового коронавируса погибли 242 человека за сутки

11.02 / Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

06.02 / Далакян – Перес. Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

24.01 / Появились подробности расстрела шести человек в Германии

30.01 / Арестован первый обвиняемый по делу Голунова

06.02 / Хабриева рассказала о зарубежных аналогах «федеральных территорий»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика