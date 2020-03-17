 

Собянин рассказал Путину о системе отслеживания потенциальных носителей коронавируса

17.03.2020, 15:42, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину, что идентифицированы 95% людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом.

«Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, сколько мы нашли – наличие контактных данных (телефон, электронная почта, работодатель и так далее). 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа», – сказал Собянин президенту в ходе посещения Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Люди, которым сообщили о том, что они должны быть на карантине, могут позвонить в колл-центр, где выписываются больничные, их доставят с помощью курьеров. При этом осуществляется постепенный переход на электронные документы, заверил Собянин.

Мэр столицы уточнил, что в центре с помощью обработки «больших данных» с камер видеонаблюдения и визуализации лиц производится контроль за соблюдением режима самоизоляции.

В случае если человек покинет дом, к нему обратятся и попросят вернуться обратно, добавил Собянин.

Во вторник президент посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента.



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