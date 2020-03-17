 

Греф рассказал об опасности наличных денег

17.03.2020, 15:42, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нужно как можно меньше пользоваться наличными из-за распространения коронавируса.

«Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал. Поэтому наши многолетние усилия в РФ по развитию современных цифровых форм платежей, а также дистанционных сервисов позволяют сегодня любому жителю РФ практически полностью отказаться от использования наличных средств», – сказал глава банка, передает ТАСС.

Он также попросил россиян как можно меньше пользоваться наличными.

Греф отметил, что текущий кризис подтолкнет российскую экономику к развитию цифровых сервисов.

По его словам, ситуация в экономике может выровняться уже к осени, меры правительства глава Сбербанка счел достаточными. Паническая волна из-за коронавируса в ближайшее время закончится, уверен он.

Ранее во вторник премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Парламент Северной Македонии объявил о самороспуске

13.01 / Якутский шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы “изгнать Путина”

28.01 / Голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день

12.03 / Чехия приостановила выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

03.02 / Стало известно о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

10.03 / Байден и Сандерс выходят «один на один» в Мичигане и пяти других штатах

14.02 / Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

20.02 / #VOAэкспресс 19 февраля 2020

09.01 / Синоптики рассказали о погоде в Москве на Старый Новый год

03.03 / Копка: Эрдоган долго смотрел на катавасии возле своих границ и ждал подходящего момента. Вот пришла весна, теперь газ Турции не нужен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика