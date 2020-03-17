Греф рассказал об опасности наличных денег

17.03.2020, 15:42, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нужно как можно меньше пользоваться наличными из-за распространения коронавируса.

«Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал. Поэтому наши многолетние усилия в РФ по развитию современных цифровых форм платежей, а также дистанционных сервисов позволяют сегодня любому жителю РФ практически полностью отказаться от использования наличных средств», – сказал глава банка, передает ТАСС.

Он также попросил россиян как можно меньше пользоваться наличными.

Греф отметил, что текущий кризис подтолкнет российскую экономику к развитию цифровых сервисов.

По его словам, ситуация в экономике может выровняться уже к осени, меры правительства глава Сбербанка счел достаточными. Паническая волна из-за коронавируса в ближайшее время закончится, уверен он.

Ранее во вторник премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах.