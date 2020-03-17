 

Китай завершил испытания препарата от коронавируса

17.03.2020, 15:42, Новости дня

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.

«Китай завершил клинические исследования «Фавилавира» – противовирусного препарата от Covid-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с Covid-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов», – говорится в Twitter газеты «Жэньминь жибао» со ссылкой на пресс-секретаря министерства науки и технологий в Китае.

Dinhero Vivo пишет, что китайское агентство по медицинским продуктам уже одобрило «Фавилавир» в качестве первого противовирусного препарата, который способен лечить Covid-19. Препарат разработан компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical.

После тестирования 70 пациентов в Шэньчжэне выяснилось, что «Фавилавир» потенциально эффективен в борьбе с коронавирусом. Препарат массово производится в Китае. Также оно доступен в Японии.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань заявил, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Напомним, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Умерли 6 тыс. 606 человек (3 тыс. 388 смертей вне Китая).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Что сделали с рассмеявшейся над размерами социальных льгот телеведущей?

15.01 / “Знаменательный шаг”. США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

04.02 / На международном театральном фестивале в Ростове покажут спектакли на военную тему

10.01 / Александр Ревва «женился» в четвертый раз на собственной супруге

10.02 / Ни один монастырь УПЦ не перешел в новую украинскую церковь

03.02 / В Москву приходит русская зима. Ненадолго

15.01 / Улицы Симферополя предложили назвать в честь Лужкова и Захарченко

14.02 / В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

28.02 / В НАПК прокомментировали отдых главы АМКУ в Куршевеле за 50 тысяч долларов

10.01 / Британия приготовила собственные санкции против РФ после Brexit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика