 

В Свердловской области выявили первый случай заражения коронавирусом

17.03.2020, 15:30, Новости дня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о первом случае заражения коронавирусом в регионе.

«По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтвержден лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии», – написал Куйвашев в своем Instagram.

По его словам, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, всех, кто с ней контактировал, отправили на карантин.

«Коечный фонд нашей области превышает 1,5 тыс. мест, у нас больше 2 тыс. пульсоксиметров, больше 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ. В аптеках региона имеется двухмесячный запас противовирусных препаратов, а в наличии есть больше 500 тыс. медицинских масок», – добавил глава региона.

Он отметил, что в Свердловской области есть два предприятия по производству медицинских масок.

Ранее во вторник в Пензе и в Красноярском крае зафиксировали случаи заражения коронавирусом.



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