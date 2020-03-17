Наука: Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

17.03.2020, 15:30, Разное

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Стрелец А* – сверхмассивная черная дыра, она находится в 26 тыс. световых лет от Земли, в центре Млечного Пути. При этом она не отличается особенной активностью в сравнении с аналогичными объектами в центрах многих других Галактик, активно подпитывающихся материалом из окружающего пространства.

Однако яркость центра нашей Галактики ежедневно немного колеблется по электромагнитному спектру. При этом излучение Стрельца А* с 2014 года набирает все большую силу. Окрестности объекта испускают все больше мощных вспышек, которые со временем становятся все ярче, информирует РИА «Новости».

В 2017 году астрофизик из Бельгии Энмануэль Моссу из Льежского университета и французский астроном Никола Гроссо из Страсбургской астрономической обсерватории опубликовали отчет о 16-летнем наблюдении за черной дырой Стрелец А* космическими телескопами XMM-Newton, Chandra и Swift.

За время исследования было зарегистрировано в общей сложности 107 вспышек, интенсивность которых с 2014 года все больше возрастала. Так, 31 августа 2014 года количество ярких рентгеновских вспышек увеличилась в три раза, а количество слабых вспышек с августа 2013 года, наоборот, уменьшилось.

Центр нашей Галактики становится все более беспокойным, следует из отчета ученых за период с 2016 по 2018 годы. За период наблюдений астрономы наблюдали 14 новых вспышек, что вместе с предыдущими данными составляет в общей сложности 121 вспышку за период с 1999 по 2018 годы.

Также ученые обнародовали предварительные результаты за 2019 год, в течение которого телескоп Swift зарегистрировал целых четыре ярких вспышки, что является рекордным количеством за такой короткий период. После публикации всех данных, по словам исследователей, можно будет делать предварительные выводы о причинах повышенной рентгеновской активности, в числе которых могут быть эпизоды аккреции, приливной активности или влияние проходящих астероидов.

Отмечается также, что повторный анализ не подтвердил снижение количества слабых вспышек, о котором было сказано в статье 2017 года, они оставались довольно стабильными на протяжении всего периода наблюдений, количество сильных вспышек, наоборот, возросло.

Несмотря на то, что исследование касается только рентгеновского диапазона волн, астрономы подчеркивают, что и в ближнем инфракрасном диапазоне в прошлом году черная дыра в 75 раз превышала свою обычную яркость, что «беспрецедентно по сравнению с историческими данными».

Авторы исследования надеются, что наблюдения на других длинах волн помогут определить, что заставляет черную дыру в центре нашей Галактики проявлять непонятную активность.

«Начиная с 2014 года активность Стрельца А* растет на нескольких длинах волн. Дополнительные наблюдения позволят подтвердить эту беспрецедентную активность сверхмассивной черной дыры и выяснить ее источник», – говорится в статье.

Ранее ученые предположили, что «планета икс» является черной дырой.