Ты их в дверь, они — в окно

17.03.2020, 15:25, Разное

Нелегальный оконный бизнес зарабатывает на пенсионерах по всей России. Как себя обезопасить.

Эпидемия звонков с предложениями бесплатного ремонта или установки пластиковых окон охватила всю страну. В группе риска самая доверчивая, по мнению ученых, категория — пожилые люди, на которых и рассчитаны особые техники продаж. «Государственная программа», «социальная служба для ветеранов» — оконные аферисты используют слова, действующие на старшее поколение гипнотически. Могут и шифроваться под производителя окон, который якобы «по гарантии» проводит диагностику, как тут не согласиться? Бесплатно же. Аферисты готовы сломать двери и окна, чтобы необходимость ремонта стала очевидной. И пенсионеры расплачиваются — последней пенсией, «гробовыми», «кубышкой», отложенной на лечение, да и просто нервами и здоровьем.

Доверчивые лица

Яков Викторович, 88 лет, Саратов

Ущерб: 9500 рублей

Компания: «Экофенстер»

Фото из личного архива

«Два дня жил без балконной двери холодной осенью»

Правнучка Тамара Делидон: «К моему прадеду из фирмы «Экофенстер» ходили 3 месяца: представлялись соцподдержкой для ветерана, смазывали окна маслом за 200–300 рублей. Предлагали ремонт, но все было новое, и прадед не соглашался.

А 22 октября 2019 года они пришли и сказали, что балконная дверь сломана и что фурнитуру надо менять, иначе она упадет и зашибет кого-нибудь. Сняли дверь с петель, заключили договор на 37 тысяч, а денег таких не было, и они ушли. Прадед два дня жил без двери холодной осенью, когда на улице было 5–7 градусов. Когда мой дядя пришел и захотел поставить ее обратно, прадед ругался, сопротивлялся — так хорошо его обработали мошенники. А дверь оказалось полностью исправной.

От ремонта мы, конечно, отказались, но потом мошенники пришли снова и раскрутили прадеда уже на 9500 за то, что покрасили облицовку белым цветом, назвав это ремонтом».

Марина Вербская, 55 лет, Златоуст

Ущерб: 32 000 рублей

Компания: ИП Петровский В. И.

Фото из личного архива

«Начались холода, и стало все понятно»

— Представители компании ИП Петровский 18 сентября 2019 года ходили по квартирам и устанавливали балконы со скидками. Я согласилась, мне насчитали около 53 тысяч. Обещали поставить в течение трех недель. Я отдала 32 тысячи частями: первую — сразу, вторую должны были забрать, когда придут делать демонтаж. За деньгами пришли, но к демонтажу не приступили, сказав, что чем быстрее оплачу, тем быстрее все сделают.

Я почитала контракт, и оказалось, что ждать нужно три месяца. Старые окна мы вытащили сами, я звонила в компанию, просила установить. Потом начались холода, и стало все понятно. Молодой человек, забравший деньги, сказал, что это не к нему, и заблокировал наш номер. Балкон так и не установили, сейчас там гуляет ветер.

Елена Титова, 54 года, Златоуст

Ущерб: 68 000 рублей

Компания: ИП Петровский В. И.

Фото из личного архива

«Все произошло по глупости»

— Все произошло по глупости. В феврале 2019 года позвонили в дверь — молодой человек спрашивал, не хочу ли я поменять окна. Рассказал, что можно в кредит, что приедут и сделают замеры. Через какое-то время приехал другой человек, замерил все окна в квартире. Я живу с мамой, она сказала, что оплатит в своей комнате сама. Ей насчитали 71 тысячу, мне — около 60. Составили два договора. За деньгами они приезжали несколько раз — мы выплатили 68 тысяч. В мае должны были установить, но никто не приехал.

Мы отправили претензии в Роспотребнадзор, подали в суд, на который ответчик не явился. Ждем другое слушание. Планируем составить единое обращение с другими пострадавшими.

Ольга Вешина, 58 лет, Златоуст

Ущерб: 43 000 рублей (кредит)

Компания: ИП Петровский В. И.

Фото из личного архива

«Мы сели обзванивать банки и брать кредит»

В мае 2019 года ко мне домой пришел гражданин и предложил поставить новые окна, предоставил сертификат немецкой фирмы. Я поверила, потому что у меня старые деревянные окна. Насчитали 37 тысяч за четыре окна. Я сказала, что денег нет, мы вместе сели обзванивать банки и брать кредит. В «Европабанке» оформили, с процентами сумма выросла до 43 тысяч. Давали подписывать много документов, я не успевала читать, просто ставила подписи.

Через месяц приехали монтажники и сказали, что за установку и другие работы надо доплатить 15 тысяч. Забрали все, что было, три тысячи, и уехали. На мои звонки отвечали: то сломалась машина, то много работы, то разобран мост. Это продолжалось все лето, потом я составила претензию в Роспотребнадзор и иск в суд. Кредит пришлось погасить. На суде адвокат ответчика сказала, что я денег Петровскому не давала, они поступили на счет посредника, которая никаких обязательств не несет и не является стороной купли-продажи. И я подписала, что проинформирована об этом. Окна так и не поставили, и я пока не могу доказать, что Петровский получил деньги.

Елена Митенкова, 67 лет, Ярославль

Ущерб: 72 646 рублей

Компания: ИП Петрова Жанна Евгеньевна

Фото из личного архива

«В подарок оставили средство для ухода»

— Позвонили, спросили, пластиковые ли окна и давно ли стоят? Окна поддували и плохо закрывались, мы согласились посмотреть. Приехал подрядчик компании KS Комфорт Сервис. Еще на осмотре было понятно, что дорого. Ремонт и профилактика ПВХ изделий вышли на 53 180, сразу такую сумму не могла отдать, поэтому оформили кредит на 36 месяцев — сумма составила чуть больше 72 тысяч. В подарок оставили средство для ухода. Мы не в состоянии были оценить, насколько это необходимо. По сути, мы заплатили за четыре ручки, четыре отлива и откоса, чистку и детали с непонятными названиями.

Валентина Русинова, 84 года, Чайковский

Сумма: 37 000 рублей

Компания: ИП Моряшов И. А.

Фото из личного архива

«Надо оплатить сразу, чтобы получить скидку»

Дочь Елена Владимирова: «У мамы сломалась ручка на окне, и по стечению обстоятельств именно в это время ей позвонили и предложили окна, представившись компанией, которая ей эти окна ставила. Мама обрадовалась, не подозревая, что мастера даже не местные, а приехали из Ижевска, что в 90 км от нас.

В мае 2019 года пришел человек по фамилии Прохоров, представившийся работником ИП Моряшов И. А. Воспользовался плохим слухом и рассеянным вниманием мамы, навязал ей ремонт четырех окон во всех комнатах, хотя они были исправны. Насчитал сумму с учетом «скидки» — 43 800 рублей. Прохоров сказал, что надо оплатить сразу, чтобы получить скидку. Несколько раз звонил якобы в офис, чтобы добиться от директора снижения цены. Мама отдала все деньги, имеющиеся в наличии, оставив только 300 рублей на продукты. За остальной суммой он не вернулся.

Вместо него пришел мастер, заменил фурнитуру на одном окне, на чем ремонт и закончился. Мы писали претензию в компанию, но там ее даже не прочли. В офисе сказали, что 37 000 — стоимость ремонта одной створки окна. По нашим подсчетам, реальная стоимость ремонта даже по прейскурантам крупных городов не превышает 12 тысяч. К сожалению, суды не берутся за такие дела, объясняя это тем, что сделка была заключена по добровольному согласию».

Нина Бирючкова, 78 лет, Рязань

Ущерб: 46 400 рублей

Компания: «Экофенстер»

Фото из личного архива

«Против воли сняли и разобрали балконную дверь»

Внучка Татьяна Золотова: «В июле 2019 года в квартиру моего отца, за которым ухаживает бабушка, пришел гражданин и убедил ее в том, что если не заменить уплотнитель, то окно выпадет. Потребовал 71 000 рублей, но денег у нее таких не было. Тогда он уговорил довезти ее до места, где она их возьмет, они поехали к ней домой, где она отдала все имеющиеся деньги — 46 400.

Мужчина обещал приехать за оставшейся суммой утром. Вместо него приехали двое мастеров, которые заменили четыре метра уплотнителя и пять ручек. Против воли бабушки сняли и разобрали балконную дверь, ждали деньги. Не получив ничего — уехали. Дверь уже ставили мы с мужем. На звонки они не отвечали, и мы написали заявление в полицию. В офисе нам не предоставили даже прайс и не стали объяснять, что и сколько стоит.

После того как местное телевидение сделало о случившемся репортаж, оконщики предложили урегулировать ситуацию. Вернули 6 тысяч, установили жалюзи на два окна. В суде сказали, что судиться бесполезно, ведь бабушка добровольно подписала договор».

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