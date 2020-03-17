 

Не спешите скупать: обнаружена неожиданная опасность гречки

17.03.2020, 15:19, Разное

На фоне эпидемии коронавируса многие россияне начали скупать продовольственные товары про запас. Одним из самых популярных продуктов стала гречневая крупа.

Однако медики призвали людей не спешить в магазин: гречка может как укрепить, так и нанести вред здоровью. В частности, ее не рекомендуется употреблять женщинам старше 45 лет: из-за плохого усвоения кальция у них может повыситься риск развития остеопороза. А тем, кто страдает о сахарного диабета, аллергии и повышенного давления этот продукт стоит есть не чаще двух раз в месяц, передает телеканал “Царьград”. 



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