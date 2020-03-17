 

Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за коронавируса

17.03.2020, 15:19, Разное

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-2019.

Как пишет телеграм-канал Life Shot, к такому решению организаторы пришли после того, как были отменены или перенесены несколько национальных чемпионатов. В УЕФА отметили, что перенос турнира позволит завершить региональные соревнования и избежать финансовых потерь. 



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