Ким Кардашьян встретила омара на улице и сделала его звездой Twitter

17.03.2020, 15:15, Разное

Все, к чему прикасается рука Ким Кардашьян, обречено на успех. Даже самую абсурдную ситуацию из своих будней она превращает в повод для новостей, и вчерашняя история тому подтверждение. В понедельник вечером Ким опубликовала в Twitter видео, в котором заснят омар, неожиданно встретившийся звезде на улице рядом с домом.

Я в недоумении, как омар может идти по моей улице в Калабасасе! Что вообще происходит?!?!?!

– подписала Ким видео, за первые же минуты после публикации ставшее хитом.

Не прошло и часа, как у омара появился собственный аккаунт в Twitter – Calabasas Lobster, на который подписались 2 тысячи человек. Публикации в духе: “Я только что прошел мимо дома Ким Кардашьян” и “Если наберу 1000 лайков – укушу Канье” собирают тысячи лайков и репостов. А пользователи соцсетей предлагают назвать омара “Кебастьян” и сделать его героем реалити-шоу.

Just confused how a lobster is walking on my street in Calabasas! What is happening?!?!?! pic.twitter.com/h5cy1IzTPI

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 16, 2020

Ким встретила лобстера на прогулке рядом с домом. Рабочие встречи, выходы в свет и презентации своей бьюти-линейки звезда, следуя рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья, приостановила. Обеспокоенная эпидемией коронавируса Кардашьян на днях вызвала в дом врачей, чтобы проверить состояние здоровья и узнать, какие меры предосторожности нужно соблюдать. Врач предложил Ким необычный способ приветствия – вместо рукопожатий обмениваться прикосновениями ступней. Ким оценила идею, прокомментировав ее: “У меня нет времени здороваться двумя ногами. Буду делать это одной”.

Вынужденная сидеть дома на карантине, Ким придумывает для детей новые способы развлечений. Так, в одной из комнат футуристического особняка звездной семьи их старшая дочь Норт построила бункер из картонных коробок. На видео, которое Ким разместила в сети, видно, как девочка играет с кукольными прототипами своих родителей, а комната бункера оснащена игрушечными дезинфецирующими средствами.

Норт и ее новый кукольный домик. Она посадила нас с Канье на карантин в комнату с окнами, чтобы мы могли выглядывать. Это так мило,

– прокомментировала Ким видео в своем stories.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми в своем доме в Калабасасе