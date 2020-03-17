 

Телеведущий Дмитрий Киселев уверен – Владимир Путин назовет приемника раньше, чем через 16 лет

17.03.2020, 15:12, Новости дня

Те, кто считает, что президент Владимир Путин будет во главе РФ еще 16 лет, не чувствуют происходящего в стране, сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев, отметив, что нового лидера страны назовет именно Путин.

«О смене власти. Те, кто считает, что Путин будет рулить в РФ еще 16 лет, не чувствуют ни Путина, ни страну. И не представляют себе сложившийся механизм смены власти в наших высших эшелонах», – написал он в своем Telegram.

Он отметил, что Путин непобедим на выборах, поэтому в современной РФ выборы не являются механизмом смены власти. При этом выборы нужны, так как люди «хотят быть причастными к наделению властью своего лидера».

«Новый лидер рано или поздно в РФ появится. Но его имя назовет Путин. И скорее всего, сделает это раньше, чем через 16 лет. Тогда смена власти произойдет так же, как она произошла на рубеже тысячелетий. Через преемника, легитимность которого будет подтверждена на внеочередных выборах. Голос Путина при этом станет решающим», – сообщил Киселев.

Он отметил, что Путин вряд ли станет передавать власть «в назначенный день через 16 лет», так как «не в его манере играть роль «хромой утки».

«Да и в этом случае сама РФ стала бы уязвима внутри и извне. Вспомните 15 января, когда правительство было сменено столь неожиданно и стремительно, что нынешний премьер узнал о повышении утром, а предыдущий – к вечеру. И никаких утечек. Вот путинский стиль», – написал Киселев.

Ранее исследовательская компания «Инсомар» выяснила, что если действующий президент РФ Владимир Путин вновь пойдет на выборы в 2024 году, 57% россиян проголосуют именно за него.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Стало известно о задержании гендиректора свердловской «Титановой долины»

15.03 / В Хабаровске и Иркутске прошли акции против поправок в Конституцию

07.02 / Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

22.01 / Поклонская призвала «не устраивать инквизицию» из-за шуток комиков

22.02 / В российских аптеках увеличились наценки на лекарства

17.02 / Голикова рассказала о важности российских студенческих отрядов

10.02 / Число пострадавших в результате январского удара Ирана по базе США превысило 100 человек

05.02 / Число пострадавших при жесткой посадке лайнера в Стамбуле возросло до 139

26.02 / Автоновости: Официально представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

24.01 / ВВС США провели учения с вертолетами Ми-24

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика