Телеведущий Дмитрий Киселев уверен – Владимир Путин назовет приемника раньше, чем через 16 лет

17.03.2020, 15:12, Новости дня

Те, кто считает, что президент Владимир Путин будет во главе РФ еще 16 лет, не чувствуют происходящего в стране, сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев, отметив, что нового лидера страны назовет именно Путин.

«О смене власти. Те, кто считает, что Путин будет рулить в РФ еще 16 лет, не чувствуют ни Путина, ни страну. И не представляют себе сложившийся механизм смены власти в наших высших эшелонах», – написал он в своем Telegram.

Он отметил, что Путин непобедим на выборах, поэтому в современной РФ выборы не являются механизмом смены власти. При этом выборы нужны, так как люди «хотят быть причастными к наделению властью своего лидера».

«Новый лидер рано или поздно в РФ появится. Но его имя назовет Путин. И скорее всего, сделает это раньше, чем через 16 лет. Тогда смена власти произойдет так же, как она произошла на рубеже тысячелетий. Через преемника, легитимность которого будет подтверждена на внеочередных выборах. Голос Путина при этом станет решающим», – сообщил Киселев.

Он отметил, что Путин вряд ли станет передавать власть «в назначенный день через 16 лет», так как «не в его манере играть роль «хромой утки».

«Да и в этом случае сама РФ стала бы уязвима внутри и извне. Вспомните 15 января, когда правительство было сменено столь неожиданно и стремительно, что нынешний премьер узнал о повышении утром, а предыдущий – к вечеру. И никаких утечек. Вот путинский стиль», – написал Киселев.

Ранее исследовательская компания «Инсомар» выяснила, что если действующий президент РФ Владимир Путин вновь пойдет на выборы в 2024 году, 57% россиян проголосуют именно за него.