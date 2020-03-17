УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год

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17.03.2020, 15:12, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года, сообщил футбольный союз Норвегии.

Новые даты ЧЕ – с 11 июня по 11 июля 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Норвежскую футбольную ассоциацию.

Во вторник проходит видеоконференция руководства УЕФА, где обсуждаются вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Англии по футболу будут проходить при пустых трибунах по причине коронавируса.



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