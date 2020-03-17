УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год
17.03.2020, 15:12, Новости дня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года, сообщил футбольный союз Норвегии.
Новые даты ЧЕ – с 11 июня по 11 июля 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Норвежскую футбольную ассоциацию.
Во вторник проходит видеоконференция руководства УЕФА, где обсуждаются вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Англии по футболу будут проходить при пустых трибунах по причине коронавируса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет