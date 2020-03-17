 

В Нижнем Новгороде выявили второго пациента с коронавирусом

17.03.2020, 15:12, Новости дня

В Нижнем Новгороде госпитализирован еще один пациент с коронавирусом, сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«Семнадцатого марта стало известно, что в Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии», – цитирует РИА «Новости» замгубернатора. 

По его словам, женщина госпитализирована в инфекционную больницу и получает все необходимое лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. 

Также установлен круг общения заболевшей, принимаются все необходимые меры профилактики, добавил Мелик-Гусейнов. 

Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтвержден 6 марта. Во вторник пациентку уже выписали из больницы, ее анализы показали отрицательный результат. 

Ранее сообщалось, что в РФ выздоровели пять пациентов с коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса.



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