 

Владимиру Путину показали систему мониторинга наличия продуктов

17.03.2020, 15:10, Новости дня

Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах.

Глава государства увидел онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения в магазинах, а также контролеров, следящих за складами и торговыми точками.

Президенту рассказали, что наблюдение за ценами на продукты ведется на основе магазинных чеков.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в настоящее время россияне закупают много продуктов. Он отметил, что проблем с поставками нет, ситуация с поставками остается стабильной.

– Мы мониторим ситуацию с розничными сетями. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами отслеживается по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты, – сказал Мишустин.

В ответ глава государства отметил, что необходимо, чтобы люди понимали, что "ситуация надежная и не нужно тратить деньги на продукты, которые потом придется выкинуть".

Кроме того, Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике.

Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре. Он считает, что нельзя необоснованно завышать цены в магазинах.

– Важно продолжить работу… по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты, — подчеркнул президент.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Россияне оказались членами экипажа карантинного лайнера в Гонконге

21.02 / ФК «Рубин» подтвердил перелом ноги у Тарасова

10.02 / Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

13.01 / Депутат Рады: Украина возвращается в ПАСЕ из-за России

28.12 / Прогноз от Times – Китай, РФ и Турция «проедутся бульдозером» по международному порядку

27.12 / Путин и ас-Сиси обсудили восстановление авиасообщения РФ и Египта

04.01 / Пригожин ответил критикам «голубых огоньков»

06.01 / Похищение попы: в Москве грабитель вынес из секс-шопа интимную игрушку в виде женского зада

07.01 / Парламент Ирана принял закон, по которому все американские военные считаются террористами

24.01 / Автоновости: Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика