Владимиру Путину показали систему мониторинга наличия продуктов
17.03.2020, 15:10, Новости дня
Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах.
Глава государства увидел онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения в магазинах, а также контролеров, следящих за складами и торговыми точками.
Президенту рассказали, что наблюдение за ценами на продукты ведется на основе магазинных чеков.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в настоящее время россияне закупают много продуктов. Он отметил, что проблем с поставками нет, ситуация с поставками остается стабильной.
– Мы мониторим ситуацию с розничными сетями. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами отслеживается по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты, – сказал Мишустин.
В ответ глава государства отметил, что необходимо, чтобы люди понимали, что "ситуация надежная и не нужно тратить деньги на продукты, которые потом придется выкинуть".
Кроме того, Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике.
Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре. Он считает, что нельзя необоснованно завышать цены в магазинах.
– Важно продолжить работу… по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты, — подчеркнул президент.
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