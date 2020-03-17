Владимиру Путину показали систему мониторинга наличия продуктов

17.03.2020, 15:10, Новости дня

Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах.

Глава государства увидел онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения в магазинах, а также контролеров, следящих за складами и торговыми точками.

Президенту рассказали, что наблюдение за ценами на продукты ведется на основе магазинных чеков.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в настоящее время россияне закупают много продуктов. Он отметил, что проблем с поставками нет, ситуация с поставками остается стабильной.

– Мы мониторим ситуацию с розничными сетями. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами отслеживается по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты, – сказал Мишустин.

В ответ глава государства отметил, что необходимо, чтобы люди понимали, что "ситуация надежная и не нужно тратить деньги на продукты, которые потом придется выкинуть".

Кроме того, Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике.

Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре. Он считает, что нельзя необоснованно завышать цены в магазинах.

– Важно продолжить работу… по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты, — подчеркнул президент.