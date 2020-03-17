 

Самарские водолазы спасли утонувший грузовик на трассе М-5

17.03.2020, 15:10, Новости дня

В Самарской области продолжают тонуть большегрузы. Даже огромным фурам неподвластны дорожные ямы, которые больше похожи на целый водоем. Очередной водитель обратился за помощью к спасателям. Его автомобиль попал в водную ловушку на трассе М-5 под Тольятти. ЧП произошло сегодня утром, передает ГТРК "Самара".

Двигатель грузовика "ДАФ" был залит водой. Для того, чтобы его вытащить из лужи размером с озеро, спасатели вооружились водолазным оборудованием и буксировочный тросом. Оперция прошла успешно. 

Текст:

ГТРК "Самара"



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