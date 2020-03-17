 

Суды взыскали с коррупционеров 21 млрд рублей в 2019 году

17.03.2020, 15:10, Новости дня

В казну государства поступило имущество коррупционеров на 21 миллиард рублей в 2019 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

"Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 миллиарда рублей", — отметил генпрокурор (цитата ТАСС).

При этом всего за семь лет контроля за доходами чиновников – в казну поступило 33 миллиарда руб. от продажи имущества коррупционеров.

Российские прокуроры за прошлый год пресекли около 1 миллионов нарушений в экономике в различных секторах. Больше всего нарушений при госзакупках (160 тыс.), при управлении государственным и муниципальным имуществом (136 тыс.), землепользовании (98 тыс.), кредитно-банковской сфере (7 тыс.).

Генпрокуратура РФ в 2019 году добилась выдачи 185 фигурантов уголовных дел из-за рубежа.

Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин призвал ведомство активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа.

Он отметил, что бороться с коррупцией нужно всегда и во всех направлениях.

Путин напомнил, что из бюджета выделяются огромные средства на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. "Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов", — подчеркнул глава государства.

Обращаясь к сотрудникам ведомства, президент попросил их усилить взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС для возвращения незаконно приобретенного имущества – украденных из страны активов и средств.

Также Путин призвал более внимательно подойти к работе по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции, "имея в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого и среднего бизнеса, экономики в целом".

Он напомнил, что предстоит большая работа в связи с принятием федеральных законов, формирующих новую систему контрольно-надзорной деятельности.

Президент подчеркнул необходимость контроля приведения региональной и муниципальной правовых баз в соответствие с федеральным законодательством.



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