 

Объем международных перевозок может снизиться более чем на 10 процентов уже в этом году

17.03.2020, 15:07, Новости дня

Ожидается, что международные поездки сократятся в этом году на 10,5 процента на фоне хаоса в сфере туризма и отдыха, вызванного стремительным распространением коронавируса.

К таким выводам пришла отраслевая консалтинговая компания Tourism Economics.

В случае если этот прогноз сбудется, это станет крупнейшим снижением объема перевозок в годовом исчислении.

Компания значительно ухудшила прогноз по сравнению с оценкой, сделанной две недели, назад, когда предполагалось, что падение составит 1,5 процента.

Согласно пессимистическому сценарию, падение составит 17,9 процента, говорится в исследовательской записке компании, которая является частью аналитической компании Oxford Economics.



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