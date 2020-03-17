РПЦ из-за коронавируса не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки

17.03.2020, 15:07, Новости дня

РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом. Как рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, описанные в инструкции меры применялись в дореволюционной России в период эпидемий.

Теперь при причастии ложечку после каждого причастника будут обтирать “пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки)”, а затем окунать ее в воду “с последующей утилизацией воды”. Запивку причастникам будут давать только в одноразовой посуде.

После причастия “для утирания уст” будут использоваться бумажные салфетки – “с последующим сожжением”. Причастников призвали воздерживаться от лобзания чаши.

Для раздачи в конце литургии частей просфоры (антидора) в церквях будут использовать одноразовые перчатки, а для миропомазания – ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Кроме того, по окончании литургии прихожанам временно не рекомендуется давать для целования крест, вместо этого его следует возлагать на головы прихожан, говорится в патриаршей инструкции. Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от “преподания руки для целования”.

В документе призывают уделять усиленное внимание чистоте церковной утвари и богослужебных сосудов – протирать и тщательно омывать кипятком после каждой службы.

Прописаны также правила гигиены для клира и насельников монастырей и правила обработки помещений, а в приложении перечислены чистящие и дезинфицирующие средства для обработки предметов и помещений – среди них препараты на основе третичных амидов, 3%-я перекись водорода, изопропиловый спирт и 75%-й этиловый спирт.

Патриарх предупредил, что эти меры будут приниматься до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, “при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество”.

Ранее Священный синод предложил верующим самостоятельно оценивать собственное здоровье и, если есть тревожные симптомы, задуматься, чем это грозит другим прихожанам. Тем, кто решит прийти в храм, церковь рекомендовала учитывать эпидемиологическую обстановку в мире.