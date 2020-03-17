 

Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин из-за коронавируса

17.03.2020, 15:07, Новости дня

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана с полуночи 19 марта ввела режим карантина в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы.

Сейчас в республике зарегистрированы ужа 32 случая коронавируса, в том числе 17 случаев в Нур-Султане и 15 – в Алматы. За последние сутки число заболевших выросло более чем в три раза, несмотря на то, что с 16 марта в Казахстане закрыты все школы и запрещено проведений спортивных соревнований, концертов, выставок и других массовых мероприятий. 

 

Согласно сообщению правительства, с 19 марта в городах будут введены карантинные зоны, будет ограничен въезд и выезд людей из городов, а внутри будет ограничено передвижение людей и движение транспортных средств. На въезде в Алматы, по словам мэра города, установят 27 блокпостов с СОБРом и бойцами Нацгвардии, которые будут блокировать движение. 

Уже известно, что власти городов поделят Нур-Султан и Алматы на сектора и ограничат перемещения граждан только внутри одного сектора. В дневное время будет ограничено движение общественного транспорта, а в ночное время его движение полностью или почти полностью остановят. 

“Дорогие алматинцы! Наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам”, – сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, объявляя о новых правилах жизни. – Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни. Прошу это правильно понять. Он вводится ради нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких”. 

Сагинтаев также призвал все государственные учреждения и предприятия города перевести на дистанционную форму работы “до 70% своих трудовых коллективов”. 

 



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