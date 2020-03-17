Oppo уличили в обмане: Смартфоны Oppo Find X2 и Find X2 Pro оказались тяжелее, чем заявлено

17.03.2020, 15:07, Разное

Около недели назад стартовала реализация флагманских девайсов Oppo Find X2 и Find X2 Pro на китайском рынке, при этом, первую партию удалось быстро распродать. Позже стало известно, что смартфоны весят больше заявленного, и это возмутило некоторых пользователей.

Узнав о произошедшем, вице-президент бренда Шен Йирен извинился перед общественностью, заявив, что желающие имеют право вернуть купленный девайс в магазин. Оказывается, ошибка возникла в связи с небольшой разбежностью между инженерным и финальным прототипом устройства. Примечательно, что разница составляла крошечные 10-15 г, но на официальном форуме появилось слишком много замечаний. Пользователи раскритиковали производителей за намеренное занижение массы девайсов.

Классическая модификация Oppo Find X2 весит 192, вместо 187 г, керамическая потяжелела с 196 до 209 г, а Find X2 Pro – с 207 до 217 г. После повторной сертификации регуляторов, везде будет указан верный вес, заявили разработчики. Впрочем, недовольным покупателям все равно предоставляется возможность возврата девайса до 24 марта.