Гаджет для дезинфекции смартфонов Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone и Oppo доступен для предзаказа

17.03.2020, 15:07, Разное

Разработчики из Xiaomi недавно разработали девайс, стерилизующий и дезинфицирующий смартфоны и прочие мелкие предметы. На данный момент новинка уже доступна на рынке по цене 69 долларов. Впрочем, за такую стоимость ее можно лишь предварительно заказать, в магазинах за аппарат попросят уже 91 доллар.

Несмотря на то, что процедура займет лишь полминуты, эффективность устройства составляет свыше 99 процентов. К слову, девайс уничтожает и новый коронавирус, пандемия которого продолжается на планете. Пользователю нужно лишь расстегнуть сумку, поместить в неё смартфон или какой-либо другой предмет, затем закрыть и включить устройство. Новая разработка является абсолютно безопасной, так как не оставляет после себя различные химические вещества.

Для полной зарядки аппарата потребуется около 3 часов, после чего можно осуществить свыше 60 процедур очистки. При этом, отпадет надобность в антибактериальных салфетках, ведь те не могут проникать в кнопки, разъемы и прочие труднодоступные места. В сумку можно поместить гаджеты различных брендов, начиная от Xiaomi, заканчивая Samsung и Apple.