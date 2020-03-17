В России начали повышаться оптовые цены на рис и гречку

17.03.2020, 15:07, Разное

В РФ снова наблюдается рост цен на гречневую крупу и рис в рамках оптовой закупки после незначительного снижения в конце минувшего – начале нынешнего месяца. За последнюю неделю стоимость тонны гречки стала больше на 480 рублей.

Согласно данным компании «ПроЗерно», еще семь дней назад популярный продукт подешевел на 80 рублей, а теперь начал дорожать. В феврале средний оптовый ценник гречки составлял 39 759 рублей за тонну, тогда как в марте прошлого года – 22 380 рублей. Подорожание гречневой крупы отмечается в центральных регионах России. На территории Западной Сибири продукт стал немного дешевле.

Рис, изготовленный по ТУ, неделю назад упал в цене на 100 рублей, а теперь наблюдается увеличение ценника на 385 рублей. По итогам мониторинга, сейчас стоимость тонны рисовой крупы составляет примерно 31 185 рублей (в феврале – 31 409 рублей, а год назад – 31 436 рублей). Рост оптовой цены на рис эксперты зафиксировали на Северном Кавказе и на юге. Незначительное повышение стоимости продукта наблюдаются в Поволжье, Подмосковье и столице.

Цены на пшено на минувшей неделе остановили рост. За первую неделю марта тонна крупы после значительного удешевления подорожала на 60 рублей до 22 770 рублей, тогда как в год назад ее стоимость составляла 53 370 рублей.