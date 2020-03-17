Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дел против Порошенко

17.03.2020, 14:55, Новости дня

Новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко, будут быстро и законно расследованы.

«Все, что может быстро и законно завершено, все будет быстро и законно завершено», – цитирует РИА «Новости» генпрокурора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Госбюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором страны. Верховная рада поддержала представление президента.

Напомним, ранее Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, где проходит свидетелем. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в государственное бюро расследований.

Также Порошенко подал иск против Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.