Президент Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

17.03.2020, 14:55, Новости дня

Президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава государства ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в российских магазинах, передает ТАСС.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», – сказал премьер.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», – ответил ему президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин показал президенту и премьеру камеры видеонаблюдения в магазинах и систему отслеживания цен и продуктов, информирует РИА «Новости».

«Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов», – сказал Собянин.

Премьер Мишустин отметил, что информация отслеживается в режиме реального времени, средняя стоимость продуктовой корзины мониторится по каждому региону «вплоть до магазинов».

Во вторник президент на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.