Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в РФ благополучнее, чем в других странах

17.03.2020, 14:55, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в РФ сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах, сообщил премьер Михаил Мишустин в разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Мишустин показал Путину работу сайта, на котором коммуницируется вся актуальная информация по коронавирусу в мире и в России, передает РИА «Новости».

«Для удобства с «Яндексом» создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть – сколько, что, многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке», – рассказал Мишустин президенту.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом по миру. Мишустин показал раздел, в котором есть информация по топ-10 странам с неблагоприятным развитием ситуации.

«В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%. Соответственно растет на 19% Италия, Иран, Испания – плюс 17%, Германия – 30%, США – 23%», – сказал премьер.

Президент Владимир Путин заметил, что в Южной Корее за сутки темп прироста – нулевой.

Мишустин также рассказал, что для россиян появится бесплатное приложение для консультаций с медиками, передает ТАСС.

«Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны», – сказал Мишустин.

Президенту показали пробный вызов врача.

Путин в свою очередь сообщил, что обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко меры, которые предпринимаются в регионе по борьбе с коронавирусом.

«Я только что разговаривал с губернатором [Приморского края], хотел посмотреть, отражено ли то, что он говорил, или нет», – сказал Путин.

Ранее президент приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Во время визита в информцентр Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

Одна из главных задач работы центра – наладить взаимосвязь руководства регионов с населением. Каждое из ложных сообщений опровергается в официальных пабликах регионов.