Автоновости: Начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster

17.03.2020, 14:25, Новости дня

Французская компания Renault стартовала продажи обновленного кроссовера Renault Duster.

Официальная презентация данного транспортного средства прошла в прошлом месяце на выставке Auto Expo 2020. В свою очередь, новинку не составит труда определить по хромированной решетке радиатора, улучшенному бамперу с противотуманками, а также стильной головной оптике.

Кроме того, салон получил обновленную переднюю панель, а также мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом кроссовера установили новый двигатель с объемом 1,3 литра на 156 л.с. мощности. Автомобиль получил передний привод. В свою очередь, продажи кроссовера Renault Duster уже начались на индийском рынке.