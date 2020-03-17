 

В Сети появились первые снимки нового Kia Picanto

17.03.2020, 14:15, Новости дня

В Сети продемонстрировали фотографии неанонсированного нового хетчбэка Kia Picanto, который обнаружили без плотного камуфляжа.

Вместе с тем официальная премьера данной модели в актуальном поколении состоялась в 2017 году. Кроме того, уже в скором времени состоится официальная премьера автомобиля, который имеет рестайлингововое исполнение. Предложенные кадры имеют прямое отношение к съемкам в рекламе к автомобилю.

На кузове хетчбэка нашли красные линии, которые имеют отношение к более агрессивному исполнению, что получит название Picanto GT Line. Вместе с тем новая модель получит улучшенную решетку радиатора, продвинутые противотуманки, а также другие элементы. По салону хетчбэка никаких данных пока нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / WSJ – США и КНР создадут платформу для экономических переговоров

14.01 / Украинский футболист, играющий в чемпионате РФ заявил, что матч между Украиной и Россией “способствовал бы нормализации отношений”

13.01 / Защита Ассанжа заявила, что ему требуется больше времени для общения с адвокатами

09.01 / Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

15.02 / Гончарук: Сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится

25.02 / CNBC – коронавирус сорвал съёмки фильма «Миссия невыполнима — 7» в Италии

30.12 / Anadolou Agency: В Турции арестованы 147 террористов, предположительно связанных с «Исламским государством»

15.03 / BFM TV – итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина

18.01 / Потолок рухнул на спящего ребенка в Петербурге

01.02 / В разговоре Лукашенко с Помпео проскользнула шутка о диктатуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика