В Сети появились первые снимки нового Kia Picanto

17.03.2020, 14:15, Новости дня

В Сети продемонстрировали фотографии неанонсированного нового хетчбэка Kia Picanto, который обнаружили без плотного камуфляжа.

Вместе с тем официальная премьера данной модели в актуальном поколении состоялась в 2017 году. Кроме того, уже в скором времени состоится официальная премьера автомобиля, который имеет рестайлингововое исполнение. Предложенные кадры имеют прямое отношение к съемкам в рекламе к автомобилю.

На кузове хетчбэка нашли красные линии, которые имеют отношение к более агрессивному исполнению, что получит название Picanto GT Line. Вместе с тем новая модель получит улучшенную решетку радиатора, продвинутые противотуманки, а также другие элементы. По салону хетчбэка никаких данных пока нет.