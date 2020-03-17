Начались первые поставки Tesla Model Y

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17.03.2020, 14:25, Новости дня

Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y.

В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели. В прошлом году основатель бренда анонсировал, что усовершенствованный вариант кроссовера появится в свободной продаже к осени нынешнего года.

Однако теперь зафиксировано опережение ранее объявленных планов. Кроме того, новинка получила улучшенный запас хода около 500 километров. В базовой комплектации электрокар Model Y имеет запас хода до 370 километров, а стоимость данного автомобиля на рынке составляет около 40 тысяч долларов. Точные сроки выхода новой модели пока не объявлены.



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