Мнение: Крым и коронавирус

17.03.2020, 14:20, Разное

Конечно, можно было управиться и одним днем: прилететь первым рейсом в Симферополь, а к ночи вернуться в Москву.

Но решил, что долететь до Симферополя и не доехать до моря – это неправильно. Вот и затянулась командировка на три дня, прилетел в четверг, вернулся в субботу.

У моря сейчас малолюдно.

Никулину, явно, одиноко и скучно, никто не распивает с ним за одним столиком, никто не селфится…

В Крыму, думаю, очень довольны (хотя и не говорят об этом вслух), что в мире разбушевался коронавирус. В Крыму, похоже, надеются, что карантины в европейских странах затянутся, что закроется на карантин и Турция, что Греция, Черногория, Хорватия, Болгария, Кипр, Испания, Италия, Франция к лету еще не оправятся от напасти китайской заразы. И тогда россиянам некуда будет деваться, как лететь или ехать в Крым да Сочи…