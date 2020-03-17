В США из-за коронавируса отложили казнь

17.03.2020, 14:12, Новости дня

В США отложили казнь заключенного Джона Уильяма Хаммела из-за вспышки коронавируса, пишут СМИ.

Хаммел осужден в Техасе за убийство беременной супруги в 2011 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Texas Tribune.

Адвокат Хаммела подал ходатайство в апелляционный суд, в котором попросил отложить казнь из-за распространения коронавируса и из-за режима ЧС в штате.

Защитник отметил, что присутствие большого числа людей на казни, в том числе родственников, журналистов и официальных лиц повысило бы риск распространения заболевания среди заключенных.

Апелляционный суд принял решение удовлетворить ходатайство и отложить казнь «ввиду текущего кризиса в области здравоохранения и огромного количества ресурсов, необходимых для проведения казни».

Казнь отложили на 60 дней, после чего может быть назначена новая дата.

По последним данным, общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511 человек, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая.