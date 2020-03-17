Минобрнауки гарантировало отсутствие последствий перехода на дистанционное обучение

17.03.2020, 14:12, Новости дня

Переход вузов на дистанционное обучение не отразится на зарплатах преподавателей и стипендиях студентов, заверил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

«На стипендиях точно нет. На зарплатах мы ставим такую задачу, чтобы все социальные права сотрудников университетов, работников университетов, в первую очередь преподавателей, были защищены в полном объеме. Это не является причиной для изменения оплаты труда преподавателей», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Он отметил, что более половины вузов приняли решение перевести студентов на дистанционное обучение.

«Сейчас конечно же идет апробация, потому что такого ни разу не было, вы понимаете, 65% вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования, на данный момент приняли решение о переходе на дистанционной формат обучения», – сказал Фальков.

Глава ведомства подчеркнул, что переход везде проходит безболезненно. Министерство ежедневно вырабатывает методические рекомендации, чтобы в краткие сроки наладить полноценную работу.

Фальков добавил, что сейчас для использования доступны 633 онлайн курса, всего ожидается около 1,5 тыс.

Напомним, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение. Из-за коронавируса решено также внести изменения в расписание ЕГЭ.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.